Schick ottiene l'idoneità: venerdì torna ad allenarsi. L'Inter prepara l'assalto

10 agosto 2017

Il peggio è passato. L'aritmia cardiaca che di fatto ha bloccato il suo trasferimento alla Juve è stata superata. Le ultime visite mediche effettuate hanno dato il via libera a Schick per tornare a giocare. L'attaccante è tornato subito a Bogliasco e venerdì riprenderà gli allenamenti. Aspettando novità dal mercato: la scelta di non inserire il suo nome e la sua maglia tra quelle per i prossimi impegni, a partire dalla sfida di Tim Cup di sabato sera contro il Foggia, è un indizio in più sulla possibilità che l'attaccante a breve possa lasciare la Sampdoria. L'Inter è in pole, forte dell'accordo con la Sampdoria: il giocatore deve ora accettare la proposta dei nerazzurri, pronti a offrigli un contratto da 2 milioni netti a stagione a salire per cinque anni. La Juve, intanto, studia la situazione e resta a guardare. "Ci sono tre squadre in corsa, ma siamo solo all'inizio", ha detto l'agente di Patrik Schick, Pavel Paska, a Isport.cz, come riportato da fcinternews. "La clausola rescissoria non vale più dal 15 luglio e una cosa è certa, che il prezzo del giocatore sarà considerevolmente più alto di quello della clausola".