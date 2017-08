SCHICK, LA SAMP VUOLE 40 MLN

25 agosto 2017

Fumata nera a Genova tra Juve e Samp per Schick. I bianconeri sono tornati a offrire 30 milioni per l'attaccante, ma i dirigenti blucerchiati, viste le offerte di Roma e Inter, ne chiedono 40 per chiudere subito la trattativa. Cifra che i bianconeri non sono disposti a pagare.