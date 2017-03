SCHICK, L'AGENTE: "SU DI LUI SOLO SCIOCCHEZZE"

30 marzo 2017

E' uno dei nomi più caldi sul mercato ma l'agente di Patrick Schick ha voluto smorzare le tante voci sul futuro del suo assistito: "E' un giocatore della Sampdoria. Quello che si dice in Italia sono solo sciocchezze" ha detto Pavel Paska a iSport.cz. L'attaccante ceco classe 1996 piace sia in Italia (soprattutto all'Inter) sia all'estero dove Arsenal e Tottenham sembrano in prima fila. L'ex Sparta Praga ha un contratto fino al 2020.