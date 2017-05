SCHICK: INTER IN VANTAGGIO, LA JUVE CI PROVA

11 maggio 2017

La Juve prova a inserirsi nella trattativa tra l'Inter e la Samp per Patrik Schick. Stando alla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero in vantaggio rispetto a tutti gli altri club interessati al giocatore, ma la Juve non sembra intenzionata a mollare l'attaccante ceco. In occasione del ritorno di Champions, infatti, Marotta ha invitato Ferrero allo Stadium per parlare della punta. Una mssa che ha suscitato grande preoccupazione in casa Inter. Su Schick, inoltre, si continuano a registrare l'interesse anche di Roma e Napoli.