SCAMBIO BABACAR-FALCINELLI: ACCORDO FIORENTINA-SASSUOLO

31 gennaio 2018

Nella notte è stato perfezionato uno scambio che vedrà la sua ufficialità in giornata: Fiorentina e Sassuolo si sono accordate per il passaggio di Falcinelli ai Viola e di Babacar ai neroverdi. Ancora da chiarire le cifre e le formule dei trasferimenti, ma l'operazione dovrebbe concludersi con il Sassuolo che darà alla Fiorentina 10 milioni di euro per il cartellino di Babacar oltre a girare in prestito con diritto di riscatto Falcinelli.