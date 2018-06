SASSUOLO, UFFICIALE ADDIO DI IACHINI

5 giugno 2018

Termina ufficialmente il rapporto tra Beppe Iachini e il Sassuolo. Lo rende noto il club neroverde in un comunicato. "Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini e' stato constatato - si legge - che non ci sono piu' i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio". "La societa' neroverde - prosegue il comunicato - vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficolta' della squadra e capace di concludere la stagione nei migliori dei modi. In bocca al lupo mister per il prosieguo della tua carriera".