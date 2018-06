SASSUOLO: SUMMIT COL VALENCIA PER ZAZA

13/06/2018

Voglia di rimettersi in gioco, tornare in Italia per conquistare la maglia della Nazionale. Il desiderio di Simone Zaza, attaccante del Valencia, potrebbe presto essere esaudito. In Italia per incontrare la Juventus per l'affare Cancelo, la dirigenza del club spagnolo avrebbe in programma anche un summit col Sassuolo per un possibile e clamoroso ritorno in neroverde di Zaza. Dopo aver annunciato De Zerbi, il club emiliano sarebbe pronto a regalare al tecnico una pedina di spessore per il reparto avanzato.