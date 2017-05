SASSUOLO, SQUINZI: "BERARDI? DECADUTA OPZIONE JUVE"

4 maggio 2017

In un’intervista a Tuttomercatoweb, il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi ha parlato del futuro di Domenico Berardi: "Parliamo di un grandissimo talento. La nostra volontà è di non cederlo per farlo diventare la nostra grande bandiera, questo senza dubbio. Poi vedremo quello che succederà. Vale almeno 40 milioni? Vedremo al momento. L'opzione Juve è decaduta, dall'Inter nessuna offerta”.