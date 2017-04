SASSUOLO, SPUNTA PRANDELLI

6 aprile 2017

Spunta il nome di Cesare Prandelli tra i possibili, eventuali, sostituti di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo. Il club neroverde si sta infatti guardando attorno proprio pensando al possibile addio dell'attuale tecnico, inseguito da Roma e Fiorentina. Per questo, scrive Tuttomercatoweb.com, avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio l'ex ct. I contatti fra le parti sarebbero già avviati e le sensazioni sono buone. Se però l'accordo non dovesse trovarsi il Sassuolo ha già pronta l'alternativa rappresentata da Roberto De Zerbi.