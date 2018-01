SASSUOLO: SE PARTE MATRI SI PUNTA BABACAR

8 gennaio 2018

Babacar nel mirino del Sassuolo. L'attaccante della Fiorentina, poco utilizzato da Pioli in questa prima metà della stagione, potrebbe diventare l'obiettivo numero uno della società neroverde nel caso Alessandro Matri lasciasse per sposare la causa del Parma. Chiuso dall'esplosione di Simeone, a Babacar non dispiacerebbe trovare un'altra sistemazione che gli regalasse più spazio, ma la Fiorentina non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 12 milioni di euro.