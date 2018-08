SASSUOLO, SCAMACCA VERSO L'OLANDA

30/08/2018

Ultime ore di mercato internazionale, il Sassuolo è vicino a chiudere una doppia operazione in prestito. Si tratta dei trasferimenti di Alessandro Tipaldelli e Gianluca Scamacca, entrambi attesi nelle prossime ore in Olanda per firmare con lo Zwolle. Secondo quanto riportato da TMW, l'operazione si chiuderà con un prestito annuale.