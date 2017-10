SASSUOLO, RAGUSA: "BUCCHI NON RISCHIA, SIAMO DALLA SUA PARTE"

30 ottobre 2017

La sconfitta del San Paolo contro il Napoli e i soli 8 punti raccolti in 11 giornate dal Sassuolo non sono un buon segnale per Cristian Bucchi, ma l'allenatore neroverde ha il sostegno dei suoi giocatori. Lo ha confermato Antonino Ragusa in vista della prossima partita contro il Milan: "Il mister non è a rischio, noi siamo dalla sua parte e questo è avvenuto fin dall’inizio della stagione. Siamo una buona squadra e abbiamo ancora tempo per dimostrarlo ed è normale voler far meglio, soprattutto davanti al nostro pubblico".