SASSUOLO, PER LA DIFESA LA PRIORITÀ È MANCINI

15 gennaio 2018

Il Sassuolo va a caccia di rinforzi sul mercato di gennaio. Il primo giocatore sulla lista dei neroverdi è Gianluca Mancini, difensore dall’Atalanta su cui c’è anche il forte pressing della Spal. Qualche sondaggio, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato fatto anche con il Genoa per Rossettini. Il terzo nome per il futuro della retroguardia del Sassuolo sarebbe quello di Andelkovic, per il quale si aspetta solo l’ok da parte del Venezia.