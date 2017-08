SASSUOLO, NO AL TORINO PER FALCINELLI

8 agosto 2017

Secondo La Gazzetta di Modena, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di privarsi di Diego Falcinelli: dopo aver perso Defrel e vista la possibile partenza di Matri (a un passo dal Benevento), infatti, i neroverdi hanno detto no al Torino per l'attaccante ex Crotone che Bucchi considera tra i titolari per la prossima stagione.