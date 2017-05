SASSUOLO, IL DG CARNEVALI: "DI FRANCESCO? SIAMO IN ATTESA"

18 maggio 2017

Il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non ha fatto chiarezza sul futuro di Di Francesco. "Sono curioso anche io di saperlo, la nostra volontà e speranza è che possa restare con noi. Ci incontreremo in questi giorni, io sono fiducioso. Sappiamo perfettamente che è richiesto da grandi club, ma non da quest'anno", ha detto a Premium Sport.