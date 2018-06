SASSUOLO: IDEA PULGAR

15/06/2018

Con l'arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna Erik Pulgar potrebbe vedersi chiudere le porte del centrocampo felsineo. Infatti il tecnico ex Venezia potrebbe portare con se due fedelissimi come Pinato e Stulac, pedine che relegherebbero il cileno in panchina. Ed ecco che il Sassuolo, alla ricerca di uomini per il centrocampo di De Zerbi, sarebbe pronto a contattare i rossoblu per intavolare una trattativa.