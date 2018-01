SASSUOLO, IACHINI: "MERCATO? NON SI MUOVE NESSUNO"

20 gennaio 2018

Il Sassuolo riparte dal Torino di Mazzarri, domani la sfida in casa: “Riprendere, dopo una sosta così, non è facile”. Lo dichiara Iachini in conferenza stampa e spiega: “I ragazzi sembrano tornati in maniera giusta. Affrontiamo una squadra esperta con un allenatore di valore, servirà la gara perfetta. Sul mercato mi sembra che la società sia stata chiara, non si muove nessuno. Non porterà novità se non in entrata. Abbiamo ancora margini di crescita e dobbiamo ragionare partita per volta. Il mercato – spiega Iachini – sposta sempre gli equilibri. Nel girone di ritorno servirà grande attenzione”.