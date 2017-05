SASSUOLO, DI FRANCESCO: "NON HO FIRMATO CON NESSUNO"

20 maggio 2017

Ancora qualche giorno ed Eusebio Di Francesco scioglierà i nodi sul suo futuro. "Ho visto ieri la società e abbiamo parlato della programmazione - ha spiegato il tecnico del Sassuolo in conferenza stampa -. Ora incontrerò il dottore, sabato prossimo al Mapei Day potrebbe essere l'occasione e andremo verso la definizione di quello che sarà. Ora c'è il Sassuolo, io non ho firmato con nessuno, io sono una persona seria e certe cose non le faccio".