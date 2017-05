SASSUOLO, DI FRANCESCO: "FUTURO? VICINO ALLA SCELTA"

13 maggio 2017

"In settimana ci vedremo sicuramente per definire il tutto. C'è grandissimo rispetto con la società, valuteremo al di là della clausola che c'è. Di questo preferisco non parlarne, prima di tutto devo parlare con la società". Così Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, a proposito del suo futuro. "Valuterò nelle prossime settimane, non troppo avanti perché poi si fa troppo tardi. Ma siamo vicini alla mia scelta definitiva", ha aggiunto.