SASSUOLO, DI FRANCESCO: "FUTURO? STO VALUTANDO"

7 maggio 2017

Nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina, Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sul suo futuro: "Sto valutando in queste ore quello che sarà il mio futuro - ha detto ai microfoni di "SkySports" - . In questo momento sto valutando sulla base di alcune sensazioni, poi incontrerò la società e ne parleremo. Contatti con la Roma? Assolutamente no. E anche se fosse direi no”.