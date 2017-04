SASSUOLO: DI FRANCESCO "FUTURO? PARLERO' CON LA SOCIETA'"

1 aprile 2017

"Carnevali ha detto che sarò il mister del Sassuolo anche in futuro? Devo incontrare la società e parlare del futuro perché come ha detto bene lui ho due anni di contratto con il Sassuolo. Non dobbiamo fare chiacchiere". Così il tecnico dei neroverdi Di Francesco a Premium Sport dopo la sconfitta con la Lazio. "Il pranzo con Corvino? Tutto fa piacere ma in questo momento non ho voglia di parlare del futuro perché sono stufo di continuare a perdere nonostante le ottime prestazioni. Il ritorno al gol di Berardi? E’ una cosa positiva anche perché dopo il gol ha sviluppato meglio le sue giocate".