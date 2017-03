SASSUOLO, DELL'ORCO: "SPERO DI RESTARE"

23 marzo 2017

In conferenza stampa Cristian Dell'Orco ha parlato del suo momento: "Mi sono sempre impegnato per ritagliarmi i miei spazi e ultimamente ci sono riuscito e spero di continuare così. Più giochi e più prendi sicurezza e consapevolezza. In queste partite sto capendo cosa vuol dire giocare a questi livelli" ha detto il difensore 23enne che con il Sassuolo ha un contratto fino al 2020: "Da qui alla fine cercherò di fare il meglio possibile, spero di fare parte di questa squadra anche la prossima stagione. E' una decisione del club e del mister".