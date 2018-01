SASSUOLO, CONSIGLI OFFERTO ALLA JUVE

17 gennaio 2018

In casa Sassuolo si lavora anche in uscita. In particolare tiene banco la situazione di Consigli, legato ai neroverdi soltanto fino a giugno e ancora indeciso sul rinnovo. Per non rischiare di perdere il portiere a parametro zero in estate, il Sassuolo sta pensando di piazzarlo in questa finestra di mercato e l'avrebbe proposto alla Juve.