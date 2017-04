SASSUOLO, CARNEVALI: "VOGLIAMO TENERE BERARDI"

1 aprile 2017

Il direttore generale del Sassuolo Carnevali parla del fututo di Di Francesco: "Sono convinto che sarà il nostro allenatore anche per il futuro, è con lui che vogliamo continuare a costruire il nostro progetto". Qual è la verità sul futuro di Berardi? "L’interesse da parte dell’Inter è noto, ma il ragazzo piace a tanti club, anche stranieri. In questo momento siamo talmente sereni che non parlo di cifre, vogliamo tenerlo, ma se arriveranno richieste le valuteremo". ".