SASSUOLO, CARNEVALI: "POLITANO? SE NE RIPARLERA' IN ESTATE"

18 gennaio 2018

Politano non si muove. Parola di Giovanni Carnevali, che spiega le intenzioni del Sassuolo: "Oggi non abbiamo intenzione di cederlo - dice l'ad del club neroverde a Radio 24 -. Dobbiamo programmare, non possiamo ragionare se i calciatori vanno e vengono, con Politano siamo stati chiari se ne riparlerà nel mercato estivo. Le parole di Marotta? Non le ho sentite, ma le ho lette. Mi sembrano dichiarazioni normali, Politano è una risorsa per il Sassuolo e il Sassuolo è una società solida. Sappiamo che Politano piace non solo al Napoli, ma anche ad altre squadre. Poteva andare via in estate, ma è rimasto per il nostro progetto sportivo".