SASSUOLO, CARNEVALI: "PER BERARDI NESSUNA OFFERTA UFFICIALE"

2 giugno 2018

"Per Berardi non abbiamo rievuto un'offerta ufficiale. Io leggo e sento di Berardi alla Roma, Acerbi alla Lazio, Politano all'Inter. Ma con certi club mi sento costantemente e non ho avuto ancora richieste ufficiali, a parte aver parlato con un procuratore che mi ha rappresentato un certo interessamento. So bene che a Di Francesco piace Berardi, ma spero che le società con le quali abbiamo rapporti consolidati si manifestino in maniera ufficiale", le parole dell'ad Giovanni Carnevali riportate da Il Corriere dello Sport.