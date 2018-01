SASSUOLO, CARNEVALI: "NESSUNA POSSIBILITÀ CHE POLITANO VADA AL NAPOLI"

31 gennaio 2018

L'ad del Sassuolo Carnevali ha di fatto messo fine alla trattativa col Napoli per la cessione di Politano: "Non c'è nessuna possibilità che Politano possa andare al Napoli. Con l'Inter abbiamo parlato di Pinamonti perché lo riteniamo uno dei giovani più promettenti. La nostra politica è quella di fare acquisti a titolo definitivo e non in prestito per valorizzare i calciatori altrui. Berardi? L'Inter non ce l'ha chiesto, abbiamo ottimi rapporti con i nerazzurri...".