SASSUOLO, CARNEVALI: "FAREMO IL PUNTO SUL MERCATO IN SETTIMANA"

30 dicembre 2017

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima della gara contro la Roma, ai microfoni di Premium, ha spiegato: “Le vittorie sono la cosa più importante. L’addio di Cannavaro? Ci dispiace molto ma siamo fieri di averlo avuto con noi. In questo ruolo avremo qualche necessità ed in settimana faremo il punto con il tecnico e ds per operare sul mercato”.