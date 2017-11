SASSUOLO, CARNEVALI" "BUCCHI PUO' STARE TRANQUILLO"

5 novembre 2017

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato da Premium Sport, ha parlato così prima della sfida col Milan: "Bucchi? Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui, è e sarà tranquillo. Sapevamo che con un allenatore nuovo avremmo avuto qualche difficoltà. La squadra avrebbe dovuto fare di più. Berardi? Non credo che lui non si senta pronto per una grande squadra, ma è molto legato a questo club".