SASSUOLO, CARNEVALI: "BERARDI? DECIDEREMO IN TRE"

7 marzo 2017

Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha parlato di mercato a La Clessidra di Sansepolcro. "Berardi? Le componenti devono essere tre per decidere. Il giocatore, noi come società e il club acquirente che sia disposto a fare investimenti giusti per noi e per il ragazzo. L'Inter su Berardi? In vantaggio è il Sassuolo. La volontà è cedere giocatori importanti solo in caso di società davvero importanti. Vogliamo rendere il Sassuolo un progetto vincente".