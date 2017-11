SASSUOLO, BUCCHI: "IO IN DISCUSSIONE? PAROLA ALLA SOCIETA'"

5 novembre 2017

Dopo il ko contro il Milan la posizione di Cristian Bucchi, tecnico del Sassuolo, resta molto delicata: 2Se mi sento messo in discussione dopo questa sconfitta? Io mi sento sempre in discussione, lo faccio quotidianamente perché sono un allenatore: la società mi conosce, sa come lavoro, ma deciderà in autonomia. Sono il responsabile della squadra".