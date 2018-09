SASSUOLO, AG. ROGERIO: "A FINE STAGIONE VUOLE TORNARE ALLA JUVE"

10/09/2018

La partita di domenica pomeriggio sarà importante per Rogerio. L'esterno sinistro del Sassuolo è di proprietà della Juventus, dove il brasiliano vuole essere protagonista in futuro. Lo ha confermato il suo agente, Vinicius Prates, a Radio Marte: "Al termine di questa stagione, la seconda con la maglia del Sassuolo, Rogerio vuole tornare alla Juve e giocare in bianconero. In Juve-Sassuolo vorrà mettersi in mostra perché in tanti sono convinti delle sue potenzialità".