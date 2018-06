SASSUOLO: 20 MLN PER ZAZA

15/06/2018

Proseguono i contatti tra il Sassuolo ed il Valencia per Simone Zaza. Strada in salita per il ritorno dell'attaccante in neroverde, il club spagnolo non sembra voler fare sconti. Il Valencia chiede 20 milioni , cifra giudicata alta dal club emiliano che proverà a far leva sulla volontà della punta italiana. Nelle prossime ore previsto un nuovo incontro tra le parti.