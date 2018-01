SASSUOLO: "CERCHIAMO UN CENTRALE, NON VENDIAMO NESSUNO"

6 gennaio 2018

Il ds del Sassuolo Carnevali, a Premium Sport, ha svelato le mosse di mercato per gennaio: "Ci serve un difensore centrale perché è andato via Cannavaro, mentre in uscita non abbiamo previsto niente: il Sassuolo non ha intenzione di cedere i suoi pezzi migliori. In questo senso, quello che si legge sui giornali in questi giorni non corrisponde a realtà".