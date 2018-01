SARRI: "NON HO MAI CHIESTO MIEI EX CALCIATORI"

6 gennaio 2018

"Mercato? Non so chi possa arrivare, ma questa è una squadra che ha raggiunto un livello molto elevato: non è facile arrivare a giocatori fatti che possano migliorare questa squadra, calciatori che poi magari costano anche cifre molto alte. Deciderà la società in base alle ambizioni che avrà. Vi dico una cosa a cui voi magari non crederete: in carriera non ho mai chiesto un mio ex giocatore in sede di mercato, né ora e né in passato". Cosi'ì il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, nella consueta conferenza stampa post-partita di Napoli-Hellas Verona 2-0.