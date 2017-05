SARRI: "ACCOSTATO AD ALTRI CLUB? NON MI INTERESSA"

6 maggio 2017

Dopo la bella vittoria contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro a “Serie A Live” in onda su Premium Sport: "Il mio nome accostato a tante panchine? Mi piacerebbe andare via quando finirà il progetto, ma in questo momento non mi interessa sapere nemmeno a quali panchine mi accostino e non intavolerei nemmeno una trattativa senza prima parlarne con la mia società". Il tecnico azzurro ha poi spiegato: "Mertens? Mi sono stufato di rispondere sul suo rinnovo. Gli striscioni per me dei tifosi napoletani? Li ringrazio, mi hanno sempre fatto sentire il loro attaccamento".