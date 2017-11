SANTOS: "INCONTREREMO L'INTER PER GABIGOL"

8 novembre 2017

Luiz Taveira, rappresentante del Santos, ha parlato di Gabigol, rinnovanDo l'interesse del club a riportare in Brasile l'attaccante. "Gabigol è un grandissimo giocatore. A me personalmente piace molto, piace anche al Santos e sicuramente parleremo con l'Inter di lui - ha detto a Calciomercato.com -. Se il club nerazzurro lo libererà noi siamo disposti a riprenderlo senza pensarci su due volte. Per Gabigol c'è sempre spazio". "Ausilio settimana prossima sarà in Sudamerica e abbiamo in programma un incontro con lui"; ha aggiunto.