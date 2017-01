Santos, il presidente: "Gabigol non tornerà"

30 dicembre 2016

Il futuro prossimo di Gabigol è ancora tutto da scrivere, ma di certo non sarà in Sudamerica. Lo ha confermato anche il presidente del Santos , Modesto Roma, allontanando un possibile ritorno a casa del giovane attaccante brasiliano. "All'Inter non stanno utilizzando Gabriel, ma è molto difficile che a gennaio ce lo cedano in prestito", ha detto a Radio Bandeirantes il numero uno del Peixe.

"Loro vogliono che il giocatore si abitui al modo di giocare che c'è in Europa e quindi allo stile italiano. Ecco perché sempre a loro non serve che torni qui al Santos, e mi hanno fatto capire che vorrebbero prestarlo a qualche squadra italiana. Per noi sarebbe bellissimo se Gabigol tornasse, ma è inutile illudersi", ha aggiunto Roma. Adesso bisognerà capire se la sua destinazione sarà italiana, come preferirebbero all'Inter, o estera. Le offerte non mancherebbero, anche se non sarà facile convincere il giocatore ad accontentarsi di una piazza meno prestigiosa di quella milanese.