SANTON-SAMP: ULTIMATUM UNA SETTIMANA

17 gennaio 2017

La Sampdoria aspetterà la risposta di Davide Santon al massimo un'altra settimana. Secondo quanto appreso da fcinternews.it, la società doriana ha posto un ultimatum al giocatore, per non rischiare di arrivare gli ultimi giorni di mercato senza un terzino. L'Inter e la Sampdoria sono già d'accordo per il prestito di Santon fino al termine della stagione, ma il nerazzurro prende tempo.