SANTON, ESPANYOL LONTANO

23 gennaio 2017

Il difensore dell'Inter Santon, accostato in questi giorni all'Espanyol, non viene seguito dagli spagnoli: “Davide Santon non ci interessa – ha detto il direttore sportivo del club catalano Jordi Lardin - non so chi sia il suo agente e, per questo motivo, non ho parlato con lui“. Lo riporta il Mundo Deportivo.