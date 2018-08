SAMPDORIA, VERRE IN PRESTITO AL PERUGIA

17/08/2018

Valerio Verre torna a vestire la maglia biancorossa. Il centrocampista classe '94, che ha giocato l'ultima stagione con la Sampdoria in Serie A, si trasferisce in prestito a Perugia. Seconda esperienza in Umbria per Verre, avendo già vestito la maglia del Grifone nella stagione 2014-15. Ad ufficializzare l'accordo tra le parti ci ha pensato il Perugia, tramite una nota sul proprio sito.