SAMPDORIA TRA SKORUPSKI E SPORTIELLO

15/06/2018

Sampdoria a caccia di un portiere, due le ipotesi - come riporta Il Corriere dello Sport - attualmente in corso di valutazione per il club. La prima è relativa a Lukasz Skorupski, in uscita dalla Roma che chiede almeno 10 milioni: per ora i blucerchiati ne offrono 7. L’altra alternativa riguarda Marco Sportiello, che non verrà riscattato dalla Fiorentina e tornerà all’Atalanta dopo un anno non entusiasmante.