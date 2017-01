SAMPDORIA: SCAMBIO PAVLOVIC-BIRAGHI STOPPATO DAL PESCARA

25 gennaio 2017

La Sampdoria si è vista stoppare dal Pescara: la squadra abruzzese, infatti, non vuole portare avanti lo scambio Pavlovic-Biraghi con il club genovese. I biancazzurri, infatti, non vogliono privarsi di Biraghi, come riportato da Il Centro, ma il giocatore dovrebbe lasciare Pescara in estate.