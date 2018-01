SAMPDORIA: OSTI "QUAGLIA VUOLE FINIRE LA CARRIERA QUI"

24 gennaio 2018

"Si parlerà con Quagliarella di un rinnovo? In questo momento siamo contenti di Fabio per quello che sta facendo. Avremo modo di parlare in futuro anche di questo, lui ha dichiarato che gli piacerebbe finire la carriera qui e questi sono attestati di stima che non vanno sottovalutati". Parole del ds della Samp Carlo Osti a Premium Sport.