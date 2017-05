SAMPDORIA: OSTI "NESSUN INCONTRO CON L'AGENTE DI SCHICK"

11 maggio 2017

"Ieri non c'è stato nessun incontro con Pavel Paska ma soltanto una cena a cui erano presenti il presidente Massimo Ferrero, il segretario generale Massimo Ienca, il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè e l'allenatore Marco Giampaolo". Il ds della Sampdoria Carlo Osti smentisce il faccia a faccia con l'agente di Schick. "Sarà venuto per salutare Schick che è suo assistito - ha aggiunto - Non c'è nessuna novità riguardo la trattativa per il rinnovo, noi vogliamo che il giocatore rimanga un altro anno".