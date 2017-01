SAMPDORIA: OFFERTA DAL CELTA VIGO PER ALVAREZ

24 gennaio 2017

Il Celta Vigo in pressing su Ricky Alvarez. Secondo 'El Faro de Vigo', il club spagnolo ha offerto alla Sampdoria circa 4 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, che in questa stagione ha collezionato 16 presenze in maglia blucerchiata tra campionato e Coppa Italia.