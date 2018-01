SAMPDORIA, LIROLA PIACE

21 gennaio 2018

Il mese di gennaio è senz’altro importante per il calciomercato ma anche per il futuro di tanti giovani. Da TuttoSport.com si parla della possibilità, da parte della Juventus, di “fare cassa”, attraverso alcune cessioni di ragazzini in prestito. Uno di questi sarebbe Pol Lirola. Il terzino è in prestito al Sassuolo e sembra interessare anche alla Sampdoria.