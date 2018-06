SAMPDORIA: L'OFFERTA PER SKORUPSKI NON SODDISFA LA ROMA

16/06/2018

La Sampdoria ha le idee chiare per i pali in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i blucerchiati starebbero cercando di chiudere la trattativa per Skorupski, ma tra l’offerta presentata per il portiere e la richiesta della Roma ci sarebbe ancora differenza. La Sampdoria ha messo sul tavolo sette milioni per il cartellino del polacco, i giallorossi ne chiedono dieci.