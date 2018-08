SAMPDORIA, IL TORINO SI INSERISCE PER ZAZA

17/08/2018

Simone Zaza è stato l'obiettivo numero uno dell'attacco del Torino per tutta l'estate, l'accordo tra la Sampdoria ed il Valencia sembrava aver messo la parola fine al sogno di mercato del club granata. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Petrachi avrebbe tentato un nuovo approccio per l'attaccante della Nazionale italiana che non ha ancora accettato la destinazione blucerchiata.