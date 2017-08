SAMPDORIA: GIAMPAOLO: "SCHICK NON CONVOCATO, NON E' TRANQUILLO"

26 agosto 2017

"Schick non sarà convocato perché non è tranquillo e ha chiesto di non prendere parte a questa trasferta". Parole del tecnico della Sampdoria Giampaolo nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze. Nelle ultime ore si registra la fiducia della Roma di arrivare all'attaccante. Il giocatore vuole la Juve ma la richiesta della Samp - 40 milioni - è stata ritenuta troppo alta dal club bianconero.